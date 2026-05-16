チェルヴィニアは8枠18番の大外に。木村師は「与えられたところで、しっかりと対応できるように取り組んでいきます」とコメントした。この日は坂路で汗を流してからWコースで調整。「特にトラブルはなく、元気に過ごしてくれていますよ」と状態を伝えた。先週のNHKマイルCを制したレーンを背に、24年秋華賞以来の復活Vを狙う。