俳優の小関裕太（30）が15日、16日に東京・池袋の東京建物ブリリアホールで初日を迎えるミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」の取材会を同所で開いた。2018年に韓国で初演された作品で、女性の自己表現がテーマ。「メッセージ性は強いですが、最後は見に来るお客さまがハッピーになってもらえる作品になっていると思います」と日本初演に向け自信を見せた。同所で31日まで。大阪、愛知なども巡る。