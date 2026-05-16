芝クッション値9.7＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前13.7％、4角12.0％ダートG前2.3％、4角2.7％※金曜午前8時30分。今週からBコースを使用。柵の移動により傷んだ部分はカバーされ、全体的に良好な状態。スピードが問われる。ダートはパサついてパワー勝負に。