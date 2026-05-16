「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）本塁を踏めないままゲームセットを迎えた。阪神は打線が奮わず２連敗。今季３９試合目にして初の零封負けを喫した。藤川球児監督（４５）は広島先発の栗林良吏投手（２９）を「素晴らしかった」とたたえた。チームの１安打零封負けは２０２２年５月６日の中日戦以来で藤川政権では初。また、栗林はシーズン２度目の１安打完封で球団史上初の快挙を成し遂げた。球場全体の熱気は、最