◇セ・リーグ中日5─8ヤクルト（2026年5月15日バンテリンドーム）中日は悪夢のような逆転負けで1分けを挟んで4連敗。井上監督は、「板山をお立ち台に上げてあげたかったけど…」と悔やんだ。板山のサイクル超えは実らなかった。6回にチーム27イニングぶりの得点となる3号ソロ。三塁打でサイクル安打達成だった7回は2打席連発となる今季2本目のグランドスラムだ。自身初の1試合2発に加え、ともに自己最多4安打5打点だった