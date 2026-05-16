◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人・井上温大投手がＤｅＮＡ打線を８回３安打無失点に封じ込め、今季３勝目を飾り、チームも今季初の４連勝となった。。左打者８人を並べ対策を練ってきた相手の上を行く快投の要因にスポーツ報知評論家の村田真一氏は内角直球の精度の高さを挙げた。＊＊＊＊今年一番の出来だったんちゃうかな。井上は立ち上がりから素晴らしかった。真っすぐの質