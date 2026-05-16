ファンの熱い要望に応え、村上宗隆·ボブルヘッドデーが追加となった。ホワイトソックスは１５日（日本時間１６日）、新たに３種類の限定ボブルヘッドデーを追加することを発表。７月２６日（同２７日）、本拠地でのアストロズ戦で、新人スラッガー・村上宗隆内野手のメジャーリーグ初本塁打を記念した「村上宗隆・ボブルヘッド」が先着１５０００名の来場者に配布される。日本からのルーキーが、ア・リーグの本塁打争いに