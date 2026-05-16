◇セ・リーグ広島2─0阪神（2026年5月15日甲子園）広島・栗林良吏投手（29）が15日、阪神戦（甲子園）に先発し、今季2度目の完封勝利で4勝目を手にした。阪神打線をわずか1安打に抑え、シャットアウト。シーズン2度の1安打以下での完封勝利は、球団では1972年外木場義郎以来54年ぶり3人目の快挙となった。2回以降は、無安打に抑える圧巻の投球を展開。チームの連敗も2で止め、阪神に開幕39試合目にして初の零敗を食らわ