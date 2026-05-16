「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）巨人・浦田俊輔内野手（２３）が１２日から運用が始まった「危険スイング」の罰則適用１号となった。七回の打席でファウルを打った際、バットがマウンド手前に飛び「警告」を与えられた。「バットに当てようと思って当てたら飛んでいった」と説明。審判のアナウンスを聞くまでは「退場かなと」ひやりとしたという。「次やったら退場なのでスプレーは塗りました」と対策を講じ