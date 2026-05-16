◇パ・リーグオリックス3─6ロッテ（2026年5月15日ZOZOマリン）首位のオリックスはロッテ戦の連勝が4で止まり、2位・西武に0・5ゲーム差と接近を許した。同点の7回に3番手・山崎が2死から連打を浴び、西川に3ボールから左翼へ決勝3ランを献上。「インコースに（直球を）投げ切れず、投げたらダメなゾーンにいってしまった」とマウンドでうなだれた。2点劣勢の6回2死一、二塁で森友が右中間に2点適時二塁打を放つなど、チ