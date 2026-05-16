「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）鯉キラーが新たな天敵に屈した。中５日で先発した阪神の大竹耕太郎投手（３０）は６回５安打２失点（自責点１）で２敗目。四回２死からモンテロに先制ソロを浴びた。モンテロに被弾するのは昨季の２本塁打と合わせて３本目。六回にも追加点を許し、通算８試合で６勝無敗だった甲子園での広島戦で初めて土を付けられた。聖地での“不敗神話”が崩れた。大竹が甲子園での広島戦で初め