◇セ・リーグ広島2─0阪神（2026年5月15日甲子園）広島・辰見が楽天時代から通算10打席目で、うれしいプロ初安打を放った。「2番・左翼」で先発し、初回1死から右前打。「凄くうれしいです。素直にストレート狙いで入りました。うまく打てたと思います」昨年12月の現役ドラフトで加入し、今季は主に代走としてリーグ2位の8盗塁を記録している足のスペシャリスト。「出たところで、自分の持っている力を出し切るだけ。引