阪神の下村海翔投手（２４）が１５日、兵庫県尼崎市のＳＧＬでシート打撃に今年初めて登板した。打者１０人と対戦し、安打性２本を許したが、５三振を奪う好投。２０２３年度のドラ１右腕がプロデビューへ向けて、また一つステップを踏んだ。２軍の全体練習終了後、強い日差しに照らされた背番号１９がマウンドに上がった。３人目の打者となった戸井を直球で三振に仕留めると、続く西純は変化球で。さらに佐野には外角の直球で