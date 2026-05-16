©ABCテレビ 車で園内を回りながら、非日常的な空間で動物たちと出会える姫路セントラルパーク。約150種類、1000頭にも及ぶ動物の姿に子供たちは興味津々です。 ©ABCテレビ 園内のニューフェイスは、昨年インドからやって来た４頭のアジアゾウ。絶滅危惧種に指定されている希少な動物です。その命を預かる飼育チームを率いるのがベテラン飼育員の中村温子さん。ゾウ飼育歴20年以上のプロフェッシ