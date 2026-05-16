◇セ・リーグ広島2─0阪神（2026年5月15日甲子園）広島・小園が、2試合連続打点で勝利に貢献した。1―0の6回1死三塁、相手先発・大竹から中前適時打を放ち、貴重な追加点を叩き出した。「（栗林）良吏さんが頑張ってくれたおかげもありますけど、1点でも多く取れたら、と思って打席に入った」と振り返った。今季はまだ本調子には程遠く、打率.221にとどまる。「まだまだかなと思うので、やっていく中で調子をまた上げて