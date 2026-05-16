歌手の美川憲一（８０）がこれまで発表してきたシングルやアルバムなど１５４作品、全５８１曲が１５日、配信開始された。傘寿の誕生日でもあったこの日、都内で会見を行い、思いを語った。解禁となる曲数を聞き「そんなにあるの？しぶといわね、美川」と喜びの声。前日にはＢ’ｚの松本孝弘と食事し、誕生日プレゼントにヒョウ柄のブランケットを贈られたという。「さそり座の女」を生歌唱していると、ものまねタレント・コ