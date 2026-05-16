◇セ・リーグ広島2─0阪神（2026年5月15日甲子園）広島・モンテロのバットが、“天敵”を打ち砕いた。「大竹投手は、すごい配球というか、すごくいい投手だから。なんとか積極的に、甘いボールが来たら、反応で捉える（つもりだった）。いい反応ができました」両軍スコアレスの4回2死無走者。カウント1ボールから相手先発・大竹が投じたスライダーは内角高めに浮いた。それを完璧に捉えた。快音を残した打球は、鯉党が