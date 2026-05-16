歌手の美空ひばりさん（享年52）の未発表音源が17年ぶりに発掘された。15日、日本コロムビアが発表した。同社によると、過去のマスターテープのアーカイブ化を進める中、使用実績のない曲を発見した。録音台帳には「二人きりで」というタイトルが記されており「東京キッド」などを手がけた藤浦洸さんが作詞、「お祭りマンボ」を生み出した原六朗さんが作曲に参加。録音は1956年で、当時18歳のひばりさんの歌声が収録されている