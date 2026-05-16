アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役や「ひみつのアッコちゃん」のアッコ役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが４月１８日に病気のため死去した。６１歳。横浜市出身。葬儀・告別式は近親者のみで行われた。同志社大時代に辰巳琢郎が座長を務めていた劇団「そとばこまち」に所属し、初舞台の相手役は生瀬勝久。卒業後、会社員として働きながら声優塾に通い、事務所のオーディションに合格したことをきっかけに