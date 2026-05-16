フランスで開催されているカンヌ国際映画祭で最高賞を競うコンペティション部門で濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が公式上映されました。記者「濱口監督や出演者がレッドカートに到着しました。フランスでも人気の女優が主演を務めていて、ファンも集まっています」カンヌ国際映画祭で最高賞「パルムドール」を競う部門にノミネートされた濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」。がんを患う日本人女性と、同じ名前を持つフラ