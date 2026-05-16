小川航基（FW/NECナイメヘン）が日本代表のワールドカップメンバーに選ばれた。「素直に今までにないような感覚を覚えました。この数週間は今までにないような緊張感を感じながら過ごしていた。今朝も言葉にできないような感じで発表を見てました」2004年創設の横浜の街クラブ、大豆戸FCにとってOBのワールドカップメンバー入りは初めてのこと。それだけでも偉業なのに、鈴木唯人（フライブルク）の名が森保一監督から読み上げ