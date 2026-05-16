中国メディアの快科技は7日、中国の自動車メーカーが競合企業の遊休状態にある工場を買収するなどして海外展開を加速させていると伝えた。記事によると、世界の自動車産業では近年、生産能力の再編が進んでいる。海外の老舗自動車メーカーの間では、エンジン車向けの非効率な生産能力を削減し、中核事業以外の製造資産を売却する動きがみられる。吉利汽車（Geely）はこのほど、米フォード・モーターと、同社のスペイン・バレンシア