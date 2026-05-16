子役の永尾柚乃さん（9）が、初監督・主演・脚本・編集を担当する映画『リタ』（2027年公開予定）の製作が発表されました。プロデューサーは、齊藤工さん（44）です。永尾さんと齊藤さんは、フランス・カンヌで開催の国際文化交流イベント『JAPANESE NIGHT in Cannes 2026』で、世界に向けて本作のプレゼンテーションを行いました。映画は2024年夏、永尾さんの「映画監督になりたい」という純粋な夢から始動しました。大人向けの原