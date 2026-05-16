紆余（うよ）曲折を経て、再審制度の改革案がまとまった。残された課題も少なくない。国会で審議を尽くしてもらいたい。有罪が確定した刑事裁判をやり直す再審制度は、審理の進め方に関するルールが現行法に乏しく、再審に長い年月を要する原因になっていた。無実の人が汚名を着せられる冤罪（えんざい）は、国家による重大な人権侵害だ。再審の長期化を防ぎ、冤罪被害者を早期に救済することに向けて、前進した意義は大きい