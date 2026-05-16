トランプ米大統領は２日間にわたる習近平国家主席との会談を終え、米中関係を「私は『Ｇ２』と呼ぶ」と宣言した。重要事項を米中だけで決めかねないとして日本などが警戒してきた呼称だ。米中は、ひとまず安定的な関係構築に重点を置くことになろうが、日本は首脳会談の結果を分析し、世界の安定のために、どのような役割を果たすべきか検討していくことが重要だ。トランプ氏は今回、アップルやエヌビディアなど著名企業の