「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）１６日・広島戦（甲子園）に先発する阪神・村上頌樹投手（２７）が１５日、キャッチボールなどで最終調整した。今季初勝利を挙げた４月３日以来、約１カ月半ぶりの白星を狙う。２年連続の開幕投手を任されてからカード頭でローテを回っていたが、今季初めて２戦目での登板。藤川監督は「村上も時には（間隔を）空けてあげないといけない。ローテーションのメンバーの全体的なコンデ