芝クッション値10.6＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前8.8％、4角7.3％ダートG前0.6％、4角0.8％※金曜午前10時30分。今週から芝はDコースを使用。内ラチ沿いの傷みはカバーされ、走りやすくなった。ダートは乾いてパワーが求められる。