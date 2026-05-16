静岡県などの集合住宅で水道メーターが持ち去られる窃盗事件が相次ぎ、県営住宅での窃盗容疑で同県警に逮捕された男２人が、スマートフォンの地図アプリで、１都６県の公営住宅の場所を検索していたことが、捜査関係者への取材でわかった。２人は検索した複数の団地での窃盗への関与をほのめかし、「生活費に困っていた」などと供述しているという。逮捕されたのは、いずれも住居不定、無職の男２人。静岡地検は１５日、２人を