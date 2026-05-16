「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）結果的に、聖地に響いた唯一の快音となってしまった。阪神・大山悠輔内野手（３１）がただ一人、栗林から安打を記録。あわやノーヒットノーランという危機を何とか阻止した。初回、森下が相手失策で出塁し、２死一塁の場面。カウント２−２から逆球になった真ん中１４５キロ直球を捉えて右前へ運んだ。一、三塁とチャンスを広げたが、続く中野が中飛に倒れ得点にはつながらず。終わ