今季のＭＬＢで、早くも監督交代の波が広がっている。しかも解任されたのは、実績の乏しい新人指揮官ではない。レッドソックスは４月２５日（日本時間２６日）、２０１８年にワールドシリーズ制覇へ導いたアレックス・コーラ監督（５０）を、開幕２７試合で１０勝１７敗と出遅れた責任を問う形で解任。わずか３日後の同２８日（同２９日）には、フィリーズがロブ・トムソン監督（６２）を更迭した。２２年途中に就任して同年ワー