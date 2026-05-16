日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。選考結果を受け、元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５９＝本紙評論家）が３つのポイントに着目。ＭＦ三笘薫（２８＝ブライトン）やＭＦ南野拓実（３１＝モナコ）の負傷による招集外がもたらす影響や、物議を醸したＭＦ守田英正（３１＝スポルティング）の?サプライズ落選?の裏にも迫った。また５大会連続メンバー入りを果た