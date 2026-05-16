ポルトガル１部スポルティングの元日本代表ＭＦ守田英正（３１）が１５日、今季限りでの退団を発表した。守田は同日に発表された北中米Ｗ杯メンバーから?サプライズ落選?して注目を集める中で、自身のインスタグラムでスポルティング退団を表明。「明日アルバラーデで会いましょう。そしてこれが最後になる」とつづった。そして「約束をする。緑と白の血が体に流れている。だからポルトガルの他クラブのユニホームを着ることは