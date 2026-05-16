◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人・井上温大投手（２５）が左打者８人を並べたＤｅＮＡ打線に対し、８回３安打無失点に抑え３勝目。９回は守護神マルティネスが締めて、今季初＆１２球団最遅の０封勝ちだ。打っては５回、Ｔ・キャベッジ外野手（２９）が２戦連発となる先制の７号ソロを放つなど、投打がかみ合って接戦を制した。チームは今季初の４連勝で貯金を３とし、３位に浮上した。黒