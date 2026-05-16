◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第１戦サントリー３―１（２６―２４、２２―２５、２５―１６、２５―２３）大阪ブルテオン（１５日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂは、連覇を狙う１位のサントリーに１―３で敗れ、初Ｖへ後がなくなった。チーム２位の１５得点を挙げた西田