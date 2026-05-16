日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝は、「日本の顔」として自身２大会連続のＷ杯に臨む。１４日もＲソシエダード（スペイン）の一員として、敵地ジローナ戦の後半１２分までプレー。最後の最後までアピールを続けて代表発表を待っていた。××××久保が三笘の思いも背負い、２度目のＷ杯に臨む