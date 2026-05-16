◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日は１１三振を喫し、球団タイ記録の４試合連続２ケタ三振となった。２０１５年４月５日の広島戦から９日のヤクルト戦で記録して以来、６度目。９回に３三振を奪われ、１死一、二塁から加藤匠馬捕手の空振り三振が１０個目。続く板山祐太郎内野手の見逃し三振で試合が終わった。前カードのＤｅＮＡ戦（横浜）は初戦で１０三振の後、第２戦で「１４」。