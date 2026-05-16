◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日・板山祐太郎内野手は大活躍が勝利に結びつかず「次、みんなで頑張って勝てるように」と前を向いた。１０試合ぶりのスタメン起用に応える快音連発。２回に右前打、４回に右翼線二塁打を放つと、６回先頭では右越えの３号ソロでチームの２６イニング連続無得点を止めた。２点を追う７回には、２打席連続となる一時逆転の４号満塁弾。左腕・荘司のチェン