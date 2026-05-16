大相撲夏場所６日目の１５日、左足首を痛めていた大関・安青錦が７月の名古屋場所（ＩＧアリーナ）で関脇に転落することが決まった。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が今場所の全休を明言。７勝８敗だった春場所に続いて２場所連続の負け越しが確定。新大関から在位３場所での陥落は名寄岩、三重ノ海と並び昭和以降２番目の短さだが、来場所１０勝以上すれば特例で大関に復帰できる。××××安青