左足首を痛めていた大関・安青錦が７月の名古屋場所（ＩＧアリーナ）で関脇に転落することが１５日、決まった。両国国技館で取材に応じた師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が、初日から休場していた弟子について、「無理はさせられない」と今場所の全休を明言。７勝８敗だった春場所に続いて２場所連続の負け越しとなる。新大関から在位３場所での陥落は名寄岩、三重ノ海と並び昭和以降２番目の短さ。ただ、来場所１０勝以上す