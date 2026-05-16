巨人の浅野翔吾外野手と小浜佑斗内野手が１６日から２軍に戻ることが１５日、決まった。浅野と小浜は１５日に１軍に合流し、ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）前の練習に参加していた。浅野は早出特打に参加し左翼席上段への特大弾などサク越えを連発し状態の良さをうかがわせていた。浅野は今季ファーム・リーグで２８試合に出場し打率２割９分５厘。１０日のロッテ戦（江戸川）では今季初本塁打を放ち、直近５試合では１５打数６安