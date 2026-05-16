◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日・井上監督が激怒した。９回にボスラーが死球。５、７回の細川への２打席連続もあり、指揮官が「３つやぞ！」とベンチを飛び出した。両軍が入り乱れ、警告試合。試合後も「けが人だらけ、ギリギリでやっている。カチンとくる」と怒り心頭。７回に板山の満塁弾で逆転した直後、８回に杉浦が３失点した。球団最悪タイ６度目の４試合連続２ケタ三振も喫し