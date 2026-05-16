◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）先発の大竹が６回５安打２失点（自責１）で２敗目を喫し、不敗神話も崩壊した。４回に昨季２被弾の天敵・モンテロに先制ソロを浴びるなどリズムに乗れず、甲子園での広島戦通算９登板目で初黒星（６勝）。攻撃陣は栗林に初回２死一、三塁から２３者連続アウトと凡打の山を築き、今季初で藤川政権下初の１安打完封負け。指揮官も「素晴らしいピッチングですね」と、完敗