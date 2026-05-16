◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）広島・栗林には、敵地・甲子園の大声援を楽しむ余裕があった。２点リードの９回１死から高寺を四球で歩かせた。「阪神ファンの皆さんが、すごい盛り上がったので怖かったですけど、抑えられてよかった」。一発なら同点の場面で森下、佐藤を抑えた。自身最多１２０球で、今季は無得点試合がなかった阪神を完封し４勝目を手にした。無四球こそ逃したが、初回２死一塁から