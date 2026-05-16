モデルでタレントの松尾そのま（15）が、明日17日放送の日本テレビ系「スクール革命！」（日曜午前11時45分）と、21日放送のフジテレビ系「ミュージックジェネレーション」（午後7時）に出演する。モデルとして活躍する一方で、最近ではバラエティー番組への出演機会も増加している。このほど日刊スポーツの取材に応じ、タレントとしての目標を語った。◇◇◇「スクール革命！」は昨年から出演が続く。今回は「