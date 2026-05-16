アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが、4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の「青二プロダクション」が発表した。61歳。遺族の意向で、すでに葬儀は執り行った。96年のアニメ放送開始から、現在大ヒット中の劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」まで、主要キャラクターである毛利蘭役として人気シリーズを支えてきた。今年2月16日、病気療養のため活動休止を発表。