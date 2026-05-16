日本代表の北中米ワールドカップ出場メンバーが決定した５月15日の夜、初戦で対戦するオランダ代表に悲しい一報がもたらされた。マンチェスター・ユナイテッドが、所属するオランダ代表DFマタイス・デリフトが背中の怪我のため、手術を受けたと発表したのだ。復帰は来シーズン序盤の見込みで、ワールドカップ欠場が決定した。26歳のCBは、昨年11月から戦線を離脱。当初は軽傷と見られていたが、なかなか復帰できず、結局手術