５月15日、日本代表の森保一監督は北中米ワールドカップ本大会に臨む登録メンバー26名を発表。怪我の影響で三笘薫（ブライトン）、南野拓実（モナコ）らが外れた一方で、チーム最年長39歳の長友佑都（FC東京）が食い込み、ロス五輪世代の塩貝健人（ヴォルフスブルク）、後藤啓介（シント＝トロイデン）ら新鋭が堂々名を連ねた。最終的な当落に関してはさまざまな意見が飛び交っているが、韓国メディア『Xports』は今回の森保ジ