NY株式15日（NY時間15:04）（日本時間04:04） ダウ平均49564.33（-499.13-1.00%） ナスダック26347.71（-287.51-1.08%） CME日経平均先物61925（大証終比：-115-0.19%） 欧州株式15日終値 英FT100 10195.37（-177.56-1.71%） 独DAX 23950.57（-505.69-2.07%） 仏CAC40 7952.55（-129.72-1.60%） 米国債利回り 2年債 4.079（+0.062） 10年債 4.595（+0.114） 30年債 5.