先月行われた南米ペルーの大統領選は、投票の過半数を獲得した候補者がおらず、故フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏と左派候補の上位2人による決選投票が来月に行われることになりました。ペルーでは5年前に行われた前回の大統領選以降、汚職疑惑による罷免などで大統領の交代が相次ぐなど政治的な混乱が続いていて、先月12日に行われた投票では、実に35人が立候補しました。投票から1か月以上が経った15日、選挙管理委員会のウェ