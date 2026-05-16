[5.15 プレミアリーグ第37節](ヴィラ・パーク)※28:00開始<出場メンバー>[アストン・ビラ]先発GK 23 エミリアーノ・マルティネスDF 2 マティ・キャッシュDF 4 エズリ・コンサDF 12 リュカ・ディーニュDF 14 パウ・トーレスMF 3 ビクトル・リンデロフMF 7 ジョン・マッギンMF 8 ユーリ・ティーレマンスMF 10 エミリアーノ・ブエンディアMF 27 モーガン・ロジャーズFW 11 オリー・ワトキンス控えGK 40 マルコ・ビゾットDF 16